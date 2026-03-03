Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсудит с Мерцем ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
20:30 03.03.2026
Трамп обсудит с Мерцем ситуацию вокруг Ирана
Трамп обсудит с Мерцем ситуацию вокруг Ирана
в мире
иран
сша
израиль
фридрих мерц
дональд трамп
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, фридрих мерц, дональд трамп, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп обсудит с Мерцем ситуацию вокруг Ирана

Трамп обсудит с Мерцем ситуацию вокруг Ирана, Берлин оказывает в этом помощь

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию вокруг Ирана, Берлин, по его словам, оказывает помощь в этом вопросе.
"Конечно, мы немного поговорим об Иране, он (Мерц - ред.) нам в этом помогает", - сказал Трамп на встрече с Мерцем.
Трамп рассказал, кто подходит на должность нового лидера Ирана
Вчера, 20:13
Глава Белого дома утверждает, что Иран уже лишился своих военно-воздушных сил, флота и "почти всего остального".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Трамп заявил, что США придется прекратить торговлю с Испанией
Вчера, 20:05
 
В миреИранСШАИзраильФридрих МерцДональд ТрампАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
