Трамп обсудит с Мерцем ситуацию вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию вокруг Ирана, Берлин, по его словам, оказывает помощь в этом вопросе.
Глава Белого дома утверждает, что Иран уже лишился своих военно-воздушных сил, флота и "почти всего остального".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.