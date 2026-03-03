Рейтинг@Mail.ru
20:22 03.03.2026 (обновлено: 23:22 03.03.2026)
Трамп заявил, что все страны хотят сохранить торговое соглашение с США
Трамп заявил, что все страны хотят сохранить торговое соглашение с США
Все страны хотят сохранить действующие торговые соглашения с США, но их условия могут быть ужесточены, считает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.03.2026
дональд трамп, в мире, сша, германия, фридрих мерц
Дональд Трамп, В мире, США, Германия, Фридрих Мерц
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Все страны хотят сохранить действующие торговые соглашения с США, но их условия могут быть ужесточены, считает президент США Дональд Трамп.
"Конечно, я так скажу, каждая страна, каждая отдельная страна хочет сохранить соглашение, которое уже есть... Мы собираемся несколько скорректировать их в сторону повышения, но они хотели бы, все хотят остаться в соглашении, поэтому, вероятно, мы могли бы сделать это очень просто", - сказал Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
