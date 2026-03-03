https://ria.ru/20260303/tramp-2078304311.html
Трамп заявил, что все страны хотят сохранить торговое соглашение с США
Трамп заявил, что все страны хотят сохранить торговое соглашение с США - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп заявил, что все страны хотят сохранить торговое соглашение с США
Все страны хотят сохранить действующие торговые соглашения с США, но их условия могут быть ужесточены, считает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:22:00+03:00
2026-03-03T20:22:00+03:00
2026-03-03T23:22:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
германия
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078232089_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2234986d1867253dd4454706ee90963f.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078299682.html
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078232089_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_01a688f9e40bf12423f0490cd0364e92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, сша, германия, фридрих мерц
Дональд Трамп, В мире, США, Германия, Фридрих Мерц
Трамп заявил, что все страны хотят сохранить торговое соглашение с США
Трамп: все страны хотят сохранить действующее торговое соглашение с США