Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, кто подходит на должность нового лидера Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 03.03.2026 (обновлено: 20:17 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/tramp-2078302986.html
Трамп рассказал, кто подходит на должность нового лидера Ирана
Трамп рассказал, кто подходит на должность нового лидера Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп рассказал, кто подходит на должность нового лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что "кто-то изнутри" в Иране был бы подходящим вариантом на должность нового руководителя страны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:13:00+03:00
2026-03-03T20:17:00+03:00
в мире
иран
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078303280.html
иран
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп рассказал, кто подходит на должность нового лидера Ирана

Трамп: кто-то изнутри в Иране подошел бы вариантом на должность лидера страны

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "кто-то изнутри" в Иране был бы подходящим вариантом на должность нового руководителя страны.
"Мне кажется, что кто-то изнутри, возможно, был бы более подходящей кандидатурой", - сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Оборонные предприятия США работают в авральном режиме, заявил Трамп
Вчера, 20:16
 
В миреИранСШАГерманияДональд ТрампФридрих МерцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала