https://ria.ru/20260303/tramp-2078302986.html
Трамп рассказал, кто подходит на должность нового лидера Ирана
Трамп рассказал, кто подходит на должность нового лидера Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп рассказал, кто подходит на должность нового лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что "кто-то изнутри" в Иране был бы подходящим вариантом на должность нового руководителя страны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:13:00+03:00
2026-03-03T20:13:00+03:00
2026-03-03T20:17:00+03:00
в мире
иран
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078303280.html
иран
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп рассказал, кто подходит на должность нового лидера Ирана
Трамп: кто-то изнутри в Иране подошел бы вариантом на должность лидера страны