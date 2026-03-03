https://ria.ru/20260303/tramp-2078299682.html
Трамп заявил, что США придется прекратить торговлю с Испанией
Президент США Дональд Трамп заявил, что стране придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы. РИА Новости, 03.03.2026
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стране придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы.
"Они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до пяти процентов. Я не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить два процента, и при этом они даже два процента не платят. Так что мы собирались прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией", — сказал он на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
Трамп также утверждает, что все страны хотят сохранить действующие торговые соглашения с Вашингтоном. При этом он отметил, что их условия могут быть ужесточены.
В июне 2025 года в Гааге прошел саммит Североатлантического альянса — первый после избрания Трампа 47-м президентом Соединенных Штатов. Он не раз критиковал Европу и требовал повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. По итогам встречи члены блока условились ежегодно выделять эти средства до 2035-го.
Позднее, в октябре, Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин против Испании из-за ее отказа повысить оборонные расходы. Он назвал позицию Мадрида "крайне неуважительной по отношению к НАТО".