20:05 03.03.2026
Трамп заявил, что Иран собирался напасть первым
Трамп заявил, что Иран собирался напасть первым
Президент США Дональд Трамп утверждает, что принял решение о начале операции против Ирана, основываясь на динамике переговоров по ядерной программе Тегерана. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что Иран собирался напасть первым

Трамп: Иран собирался напасть первым

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что принял решение о начале операции против Ирана, основываясь на динамике переговоров по ядерной программе Тегерана.
"Мы вели переговоры с ними (с Тегераном - ред.), и, по моему мнению, они собирались ударить первыми. Они собирались напасть. Если бы мы этого не сделали (не начали бы атаку - ред.), они бы напали первыми. Я был твердо уверен в этом", - сказал Трамп журналистам.
При этом он отметил эффективность американских переговорщиков.
"Судя по тому, как проходили переговоры, я думаю, что они собирались напасть первыми, а я не хотел, чтобы это произошло", - добавил президент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
