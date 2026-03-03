https://ria.ru/20260303/tramp-2078299504.html
Трамп заявил, что Иран собирался напасть первым
Трамп заявил, что Иран собирался напасть первым - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп заявил, что Иран собирался напасть первым
Президент США Дональд Трамп утверждает, что принял решение о начале операции против Ирана, основываясь на динамике переговоров по ядерной программе Тегерана. РИА Новости, 03.03.2026
Трамп заявил, что Иран собирался напасть первым
