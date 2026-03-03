Рейтинг@Mail.ru
20:02 03.03.2026 (обновлено: 21:58 03.03.2026)
Заявление Трампа о сухопутных войсках в Иране вызвало панику на Западе
Заявление Трампа о сухопутных войсках в Иране вызвало панику на Западе

Advance: Трамп рассматривает вариант отправки сухопутных войск в Иран

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. После заявлений президента США Дональда Трампа об отправке сухопутных войск в Иран складывается впечатление, что он хочет оставить все варианты развития конфликта в игре, пишет Advance.
Глава Белого дома накануне в интервью The New York Post заявил, что не испытывает страха перед отправкой войск в Иран. По мнению Трампа, они, вероятно, не понадобятся, но он готов принять такое решение в случае необходимости.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран
Вчера, 18:36
"Когда о чем-то начинают говорить, это уже наполовину сбылось. Военно-политическая верхушка в Вашингтоне сегодня открыто обсуждает сухопутную операцию", — отмечается в публикации.
Как пишет автор материала, такой вариант развития событий может оказаться для Вашингтона более серьезной катастрофой, чем боевые действия во Вьетнаме.
"Главное реальное препятствие для сухопутного вторжения — ограниченность ресурсов американских вооруженных сил. Анализ, основанный на данных Пентагона и экспертных институтов, подтверждает, что США в этом и предыдущем конфликте расходуют ракеты Patriot, THAAD и других зенитных комплексов со скоростью, которая превосходит годовое производство", — говорится в материале.
Кроме того, по мнению автора статьи, география и демография Ирана дополнительно снижают шансы Вашингтона.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Удар по ахиллесовой пяте". Шаг Ирана против США ошеломил Запад
Вчера, 15:40
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
