Для Ирана уже слишком поздно вести переговоры с США, заявил Трамп
15:50 03.03.2026 (обновлено: 16:32 03.03.2026)
Для Ирана уже слишком поздно вести переговоры с США, заявил Трамп
Иран опоздал с тем, чтобы вести переговоры, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.03.2026
Для Ирана уже слишком поздно вести переговоры с США, заявил Трамп

Трамп: для Ирана уже слишком поздно вести переговоры с США

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Иран опоздал с тем, чтобы вести переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Их противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и руководства больше нет. Они хотят поговорить. Я сказал: "Слишком поздно", — написал он в соцсети Truth Social.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
Трамп ранее утверждал, что Тегеран запросил переговоры после начала военной операции. Вскоре его слова опроверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он подчеркнул, что страна не будет вести диалог с США.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи напомнил, что у Тегерана был очень горький опыт переговоров с Вашингтоном, республика второй раз за год стала жертвой агрессии.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05
Иран и США провели три раунда переговоров по ядерной тематике. Спецпосланник Стивен Уиткофф заявил, что ИРИ предлагали поставки топлива для атомной энергетики в течение десяти лет при отказе от обогащения урана.
Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не занимался обогащением урана на момент атаки, заявление о том, что страна близка к созданию ядерного оружия, ложно.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Уиткофф объяснил, почему было невозможно заключить сделку с Ираном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Уиткофф рассказал о реакции на позицию Ирана о праве на обогащение урана
Вчера, 06:36

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
