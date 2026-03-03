Рейтинг@Mail.ru
Британия должна была помочь США на Ближнем Востоке, заявил Трамп
10:18 03.03.2026
Британия должна была помочь США на Ближнем Востоке, заявил Трамп
в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), кир стармер, дональд трамп, sun
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Кир Стармер, Дональд Трамп, Sun
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания должна была поддержать Вашингтон в ситуации на Ближнем Востоке, однако Соединённые Штаты больше не нуждаются в помощи Лондона.
"Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был", — сказал Трамп в интервью британскому изданию Sun, комментируя позицию британского премьера Кира Стармера.
По словам американского лидера, в текущей ситуации США способны действовать самостоятельно и не зависят от поддержки своего давнего союзника в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
