Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, который был основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах.
Ранее американский лидер заявлял, что Барнум был тем человеком, который мог "продать что угодно и когда угодно" — вне зависимости от того, работает оно или нет.
"Сонный (экс-президент США) Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!). Сотни миллиардов долларов. И, хотя он раздал так много (оружия. — Прим. ред.) сверхвысокого качества (бесплатно!), он не потрудился заменить его", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Финеас Тейлор Барнум — американский предприниматель, шоумен и один из основателей индустрии массовых развлечений XIX века. Он прославился как создатель музея диковин в Нью-Йорке, организатор сенсационных выставок и гастролей, а также как сооснователь знаменитого бродячего цирка. Барнум считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой "публике нужно зрелище".