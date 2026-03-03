Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, который был основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах.

Ранее американский лидер заявлял, что Барнум был тем человеком, который мог "продать что угодно и когда угодно" — вне зависимости от того, работает оно или нет.