08:53 03.03.2026 (обновлено: 10:35 03.03.2026)
Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка
Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка
Президент США Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, который был основателем знаменитого бродячего цирка в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T08:53:00+03:00
2026-03-03T10:35:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, владимир зеленский, джо байден
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден
Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, который был основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах.
Ранее американский лидер заявлял, что Барнум был тем человеком, который мог "продать что угодно и когда угодно" — вне зависимости от того, работает оно или нет.
"Сонный (экс-президент США) Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!). Сотни миллиардов долларов. И, хотя он раздал так много (оружия. — Прим. ред.) сверхвысокого качества (бесплатно!), он не потрудился заменить его", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Финеас Тейлор Барнум — американский предприниматель, шоумен и один из основателей индустрии массовых развлечений XIX века. Он прославился как создатель музея диковин в Нью-Йорке, организатор сенсационных выставок и гастролей, а также как сооснователь знаменитого бродячего цирка. Барнум считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой "публике нужно зрелище".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Угроза для Зеленского". На Украине запаниковали из-за случившегося в Иране
2 марта, 20:13
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
