Запасы снарядов позволяют США воевать бесконечно, заявил Трамп
08:21 03.03.2026 (обновлено: 17:12 03.03.2026)
Запасы снарядов позволяют США воевать бесконечно, заявил Трамп
Запасы снарядов позволяют США воевать бесконечно, заявил Трамп

Трамп: запасы боеприпасов среднего и большого калибра практически неограниченны

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Запасы снарядов позволяют США воевать бесконечно, заявил президент Дональд Трамп.
"Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши. Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)", — написал он в соцсети Truth Social.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио
Вчера, 00:12
Политик добавил, что большая часть американских снарядов хранится в других странах.
Накануне Трамп заявил, что военная операция против Тегерана может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
2 марта, 18:10

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 555 человек.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Путин: убийство Хаменеи нарушило все нормы человеческой морали
1 марта, 13:14
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Как отметил Владимир Путин, агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Накануне Путин обсудил пути решения с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
