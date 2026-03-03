Запасы снарядов позволяют США воевать бесконечно, заявил Трамп

Накануне Трамп заявил, что военная операция против Тегерана может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель.

Как отметил Владимир Путин, агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Накануне Путин обсудил пути решения с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.