08:13 03.03.2026 (обновлено: 08:24 03.03.2026)
Большая часть боеприпасов США хранится за пределами страны, заявил Трамп
Большая часть боеприпасов США хранится за пределами страны, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что большая часть американских боеприпасов хранится в странах далеко за пределами США. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Большая часть боеприпасов США хранится за пределами страны, заявил Трамп

Трамп: большая часть американских боеприпасов хранится в других странах

Американский танк Abrams M1A2 SEP v.3. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что большая часть американских боеприпасов хранится в странах далеко за пределами США.
"В отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения", - написал он в Truth Social.
