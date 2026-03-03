https://ria.ru/20260303/tramp-2078085343.html
Большая часть боеприпасов США хранится за пределами страны, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что большая часть американских боеприпасов хранится в странах далеко за пределами США. РИА Новости, 03.03.2026
