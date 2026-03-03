https://ria.ru/20260303/tramp-2078077229.html
Трамп примет Мерца
Трамп примет Мерца - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп примет Мерца
Президент США Дональд Трамп во вторник встретится с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, следует из распространенного Белым домом расписания. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T06:07:00+03:00
2026-03-03T06:07:00+03:00
2026-03-03T06:07:00+03:00
в мире
сша
иран
германия
дональд трамп
фридрих мерц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260228/borba-2077318650.html
https://ria.ru/20260228/tramp-2077534177.html
сша
иран
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, германия, дональд трамп, фридрих мерц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана