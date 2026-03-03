Рейтинг@Mail.ru
Трамп примет Мерца - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/tramp-2078077229.html
Трамп примет Мерца
Трамп примет Мерца - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп примет Мерца
Президент США Дональд Трамп во вторник встретится с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, следует из распространенного Белым домом расписания. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T06:07:00+03:00
2026-03-03T06:07:00+03:00
в мире
сша
иран
германия
дональд трамп
фридрих мерц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260228/borba-2077318650.html
https://ria.ru/20260228/tramp-2077534177.html
сша
иран
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, германия, дональд трамп, фридрих мерц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп примет Мерца

Трамп проведет встречу с Мерцем в Белом доме

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник встретится с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, следует из распространенного Белым домом расписания.
Встреча состоится в Белом доме в 11.00 (19.00 по мск) и пройдет в закрытом от прессы формате.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Мерц передразнил Трампа, рассказывая об успехах в борьбе с нелегалами
28 февраля, 00:35
Ранее канцлер Германии сообщил, что планирует обсудить с Трампом во время визита в Вашингтон нападение США и Израиля на Иран. Мерц станет первым европейским лидером, который сможет провести личную беседу с президентом США о ситуации на Ближнем Востоке с момента начала военной операции.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ
28 февраля, 22:17
 
В миреСШАИранГерманияДональд ТрампФридрих МерцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала