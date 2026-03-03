https://ria.ru/20260303/tramp-2078072094.html
Трамп считает, что США близки к достижению целей в операции против Ирана
Трамп считает, что США близки к достижению целей в операции против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп считает, что США близки к достижению целей в операции против Ирана
Американский президент Дональд Трамп считает, что США близки к достижению своих целей в рамках операции против Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:06:00+03:00
2026-03-03T05:06:00+03:00
2026-03-03T05:07:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Трамп считает, что США близки к достижению целей в операции против Ирана
Трамп заявил, что США близки к достижению целей в рамках операции против Ирана