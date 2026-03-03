Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что США близки к достижению целей в операции против Ирана
05:06 03.03.2026
Трамп считает, что США близки к достижению целей в операции против Ирана
Трамп считает, что США близки к достижению целей в операции против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп считает, что США близки к достижению целей в операции против Ирана
Американский президент Дональд Трамп считает, что США близки к достижению своих целей в рамках операции против Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Трамп считает, что США близки к достижению целей в операции против Ирана

Трамп заявил, что США близки к достижению целей в рамках операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп считает, что США близки к достижению своих целей в рамках операции против Ирана.
"О, я пойму. Это то, чем я занимаюсь, я многое знаю, и я абсолютно точно пойму, когда цель будет достигнута. Это уже очень близко. Мы наносим большой урон. Мы основательно отбрасываем их назад", – ответил Трамп на вопрос журналистки телеканала NewsNation Келли Мейер о том, как он поймет, когда цели будут достигнуты.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
