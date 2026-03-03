Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал ответить на удар по посольству США в Эр-Рияде - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/tramp-2078071818.html
Трамп пообещал ответить на удар по посольству США в Эр-Рияде
Трамп пообещал ответить на удар по посольству США в Эр-Рияде - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп пообещал ответить на удар по посольству США в Эр-Рияде
Президент Дональд Трамп заверил, что вскоре последует ответная реакция США на удар по американскому посольству в Эр-Рияде. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:02:00+03:00
2026-03-03T05:02:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071151046_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_9b37805fb3c23c5b5029accfa019956d.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077957574.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077966592.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071151046_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_df40072afa1456cf348c39136f17e5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана

Трамп пообещал ответить на удар по посольству США в Эр-Рияде

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент Дональд Трамп заверил, что вскоре последует ответная реакция США на удар по американскому посольству в Эр-Рияде.
"Я только что говорила с президентом Трампом, он сказал, что скоро вы узнаете, каким будет ответ за нападение на посольство США в Эр-Рияде и за убитых американских военнослужащих", – передает слова американского лидера журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
2 марта, 18:10
Трамп также добавил, что не считает необходимым использование наземных войск в рамках операции в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала