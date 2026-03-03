https://ria.ru/20260303/tramp-2078071549.html
Трампа не беспокоит угроза атак на американские объекты
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты и даже по территории США, поскольку считает это частью... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T05:00:00+03:00
2026-03-03T05:00:00+03:00
2026-03-03T05:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
Трампа не беспокоит угроза атак на американские объекты
