В ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран.
"Вы очень скоро узнаете", – ответил Трамп журналистке телеканала NewsNation Келли Мейер.
В понедельник телеканал CNN сообщил, что у Трампа пока нет информации о том, кто занял пост верховного лидера Ирана после убийства аятоллы Али Хаменеи в результате удара американских военных.
Ранее Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США. При этом приближенные к нему члены администрации, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, не раз говорили, что смена режима не является основной целью операции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.