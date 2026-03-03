Рейтинг@Mail.ru
В ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран, заявил Трамп - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/tramp-2078070974.html
В ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран, заявил Трамп
В ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран, заявил Трамп - РИА Новости, 03.03.2026
В ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T04:52:00+03:00
2026-03-03T04:52:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
али хаменеи
марко рубио
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078009893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10d3c3e60a3146c291bb2d28d7779b5.jpg
https://ria.ru/20260303/rubio-2078050252.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077957574.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078009893_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f669a054be1f7f2228bacf2513b18d98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, марко рубио, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Марко Рубио, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран, заявил Трамп

Трамп заявил, что скоро станет известно, кто контролирует Иран

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран.
"Вы очень скоро узнаете", – ответил Трамп журналистке телеканала NewsNation Келли Мейер.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио
Вчера, 00:12
В понедельник телеканал CNN сообщил, что у Трампа пока нет информации о том, кто занял пост верховного лидера Ирана после убийства аятоллы Али Хаменеи в результате удара американских военных.
Ранее Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США. При этом приближенные к нему члены администрации, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, не раз говорили, что смена режима не является основной целью операции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
2 марта, 18:10
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАли ХаменеиМарко РубиоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала