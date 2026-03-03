https://ria.ru/20260303/tramp-2078069545.html
Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, пишут СМИ
Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп после начала операции в Иране провел конфиденциальные переговоры с лидерами курдских формирований в Ираке, пишет портал Axios со... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T04:32:00+03:00
в мире
иран
сша
ирак
дональд трамп
масуд барзани
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260303/operatsiya-2078067651.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
ирак
В мире, Иран, США, Ирак, Дональд Трамп, Масуд Барзани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, пишут СМИ
Axios: Трамп после начала операции в Иране провел переговоры с курдами в Ираке