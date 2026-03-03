Рейтинг@Mail.ru
Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/tramp-2078069545.html
Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, пишут СМИ
Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп после начала операции в Иране провел конфиденциальные переговоры с лидерами курдских формирований в Ираке, пишет портал Axios со... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T04:32:00+03:00
2026-03-03T04:32:00+03:00
в мире
иран
сша
ирак
дональд трамп
масуд барзани
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260303/operatsiya-2078067651.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ирак, дональд трамп, масуд барзани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ирак, Дональд Трамп, Масуд Барзани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, пишут СМИ

Axios: Трамп после начала операции в Иране провел переговоры с курдами в Ираке

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после начала операции в Иране провел конфиденциальные переговоры с лидерами курдских формирований в Ираке, пишет портал Axios со ссылкой на три источника.
"В воскресенье президент Трамп поговорил по телефону с курдскими лидерами в Ираке, чтобы обсудить войну США и Израиля с Ираном и возможные дальнейшие события", - пишет портал.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Сети появился сайт, подсчитывающий стоимость операции США против Ирана
Вчера, 04:06
По словам источников, Трамп поговорил с лидерами двух основных курдских фракций в Ираке Масудом Барзани и Бафелем Талабани на следующий день после начала военной операции в Иране. Подробности разговора не разглашаются.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранСШАИракДональд ТрампМасуд БарзаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала