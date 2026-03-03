Рейтинг@Mail.ru
Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на заседании СБ ООН - РИА Новости, 03.03.2026
01:24 03.03.2026 (обновлено: 10:39 03.03.2026)
Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на заседании СБ ООН
Председательствующая на заседании Совета Безопасности ООН первая леди США Меланья Трамп не упомянула в своем выступлении ситуацию в Иране, передает... РИА Новости, 03.03.2026
в мире, иран, сша, америка, меланья трамп, совет безопасности оон
В мире, Иран, США, Америка, Меланья Трамп, Совет Безопасности ООН
Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на заседании СБ ООН

Меланья Трамп не упомянула в своем выступлении в СБ ООН ситуацию в Иране

© REUTERS / Jeenah MoonПервая леди США Меланья Трамп на заседании Совета Безопасности ООН. 2 марта 2026
Первая леди США Меланья Трамп на заседании Совета Безопасности ООН. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Первая леди США Меланья Трамп на заседании Совета Безопасности ООН. 2 марта 2026
ООН, 3 мар - РИА Новости. Председательствующая на заседании Совета Безопасности ООН первая леди США Меланья Трамп не упомянула в своем выступлении ситуацию в Иране, передает корреспондент РИА Новости.
Меланья Трамп председательствует на заседании "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта".
"Во-первых, я выражаю искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих героев, отдавших свои жизни за свободу. Мы всегда будем помнить об их храбрости и самоотверженности. Я искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Я думаю и молюсь о вас в это трудное время", - начала она свое выступление.
Она не акцентировала, кому именно соболезнует и за кого молится. Ситуацию в Иране же она не упомянула.
Первая леди США также заявила, что Америка поддерживает детей по всему миру.
Сегодняшний Совбез стал первым случаем в истории, когда супруга главы американской администрации или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совета.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранСШААмерикаМеланья ТрампСовет Безопасности ООН
 
 
