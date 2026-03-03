https://ria.ru/20260303/tramp-2078055962.html
Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на заседании СБ ООН
Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на заседании СБ ООН
2026-03-03T01:24:00+03:00
2026-03-03T01:24:00+03:00
2026-03-03T10:39:00+03:00
в мире
иран
сша
америка
меланья трамп
совет безопасности оон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
В мире, Иран, США, Америка, Меланья Трамп, Совет Безопасности ООН
Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на заседании СБ ООН
ООН, 3 мар - РИА Новости. Председательствующая на заседании Совета Безопасности ООН первая леди США Меланья Трамп не упомянула в своем выступлении ситуацию в Иране, передает корреспондент РИА Новости.
Меланья Трамп
председательствует на заседании "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта".
"Во-первых, я выражаю искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих героев, отдавших свои жизни за свободу. Мы всегда будем помнить об их храбрости и самоотверженности. Я искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Я думаю и молюсь о вас в это трудное время", - начала она свое выступление.
Она не акцентировала, кому именно соболезнует и за кого молится. Ситуацию в Иране
же она не упомянула.
Первая леди США
также заявила, что Америка
поддерживает детей по всему миру.
Сегодняшний Совбез стал первым случаем в истории, когда супруга главы американской администрации или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совета.