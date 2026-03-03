Рейтинг@Mail.ru
Иран мог бы получить ЯО еще три года назад, заявил Трамп
00:50 03.03.2026
Иран мог бы получить ЯО еще три года назад, заявил Трамп
Иран мог бы получить ЯО еще три года назад, заявил Трамп
Иран мог получить ядерное оружие еще три года назад, если бы США не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана, утверждает РИА Новости, 03.03.2026
Иран мог бы получить ЯО еще три года назад, заявил Трамп

Трамп: Иран мог получить ЯО еще три года назад, если бы США не вышли из СВПД

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Иран мог получить ядерное оружие еще три года назад, если бы США не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку (бывшего президента США Барака - ред.) Обамы с Ираном (СВПД), у Ирана было бы ядерное оружие три года назад", - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что считает СВПД самой опасной сделкой, в которую когда-либо вступали США.
На данный момент международных соглашений, регулирующих функционирование иранской ядерной программы, нет: заключенный в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или так называемая ядерная сделка, прекратил свое действие в октябре 2025 года.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
