В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения
Хорошие новости
 
11:38 03.03.2026
В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения
В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения - РИА Новости, 03.03.2026
В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения
Тыквенный торт и коробку с угощениями подарили малайской медведице Маше из Московского зоопарка к Дню рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:38:00+03:00
2026-03-03T11:38:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
общество
москва
В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения

В Московском зоопарке малайской медведице Маше подарили тыквенный торт

© Московский зоопарк/TelegramМалайская медведица Маша из Московского зоопарка с подарком ко Дню рождения
Малайская медведица Маша из Московского зоопарка с подарком ко Дню рождения - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Московский зоопарк/Telegram
Малайская медведица Маша из Московского зоопарка с подарком ко Дню рождения
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тыквенный торт и коробку с угощениями подарили малайской медведице Маше из Московского зоопарка к Дню рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Двадцать четвертого февраля мы отметили День рождения малайской медведицы Маши – ей исполнилось два года. Зоологи предложили ей два подарка: тыквенный тортик и загадочную коробку. Тыквенный тортик был выполнен в слегка индейском стиле, напоминая тотемный столб. Он состоял собственно из тыквы, моркови, яблок, груш, апельсина. В загадочной коробке было много ароматного сена, а также сверток из крафтовой бумаги с медом, арахисом, черносливом и курагой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала к подаркам пригласили исключительно Машу. После того, как она разворошила торт и повозилась с коробкой, специалисты пустили также медведей Лучика и Звездочку.
Хорошие новостиМосковский зоопаркОбществоМосква
 
 
