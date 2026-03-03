В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения

"Двадцать четвертого февраля мы отметили День рождения малайской медведицы Маши – ей исполнилось два года. Зоологи предложили ей два подарка: тыквенный тортик и загадочную коробку. Тыквенный тортик был выполнен в слегка индейском стиле, напоминая тотемный столб. Он состоял собственно из тыквы, моркови, яблок, груш, апельсина. В загадочной коробке было много ароматного сена, а также сверток из крафтовой бумаги с медом, арахисом, черносливом и курагой", - говорится в сообщении.