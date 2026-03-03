https://ria.ru/20260303/tort-2078135108.html
В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения
В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения - РИА Новости, 03.03.2026
В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения
Тыквенный торт и коробку с угощениями подарили малайской медведице Маше из Московского зоопарка к Дню рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:38:00+03:00
2026-03-03T11:38:00+03:00
2026-03-03T11:38:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078134337_0:0:1908:1073_1920x0_80_0_0_ea8853844f60ac9a35cee4528f2282a1.jpg
https://ria.ru/20260221/pandy-2075956232.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078134337_343:0:1776:1075_1920x0_80_0_0_a49cf8d5e3258f1544c23985481802e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество, Москва
В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения
В Московском зоопарке малайской медведице Маше подарили тыквенный торт
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Тыквенный торт и коробку с угощениями подарили малайской медведице Маше из Московского зоопарка к Дню рождения, сообщается в Telegram-канале
столичного зоосада.
"Двадцать четвертого февраля мы отметили День рождения малайской медведицы Маши – ей исполнилось два года. Зоологи предложили ей два подарка: тыквенный тортик и загадочную коробку. Тыквенный тортик был выполнен в слегка индейском стиле, напоминая тотемный столб. Он состоял собственно из тыквы, моркови, яблок, груш, апельсина. В загадочной коробке было много ароматного сена, а также сверток из крафтовой бумаги с медом, арахисом, черносливом и курагой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала к подаркам пригласили исключительно Машу. После того, как она разворошила торт и повозилась с коробкой, специалисты пустили также медведей Лучика и Звездочку.