В Томске завели уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта

НОВОСИБИРСК, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта Томска завели по итогам прокурорской проверки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Прокуроры установили, что с 2019 по 2022 год при исполнении госконтракта по реконструкции аэропортового комплекса "Богашево" из-за необоснованного увеличения стоимости контракта под видом существенного роста цен на строительные материалы произведены незаконные выплаты подрядчику.