В Томске завели уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта

НОВОСИБИРСК, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта Томска завели по итогам прокурорской проверки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции аэропортового комплекса "Богашево", - говорится в сообщении.
Прокуроры установили, что с 2019 по 2022 год при исполнении госконтракта по реконструкции аэропортового комплекса "Богашево" из-за необоснованного увеличения стоимости контракта под видом существенного роста цен на строительные материалы произведены незаконные выплаты подрядчику.
"Ущерб федеральному бюджету составил свыше 6 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). О возможных подозреваемых пока не сообщается.