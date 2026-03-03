Рейтинг@Mail.ru
В Томске завели уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта
06:10 03.03.2026 (обновлено: 10:29 03.03.2026)
В Томске завели уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта
В Томске завели уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта
Уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта Томска завели по итогам прокурорской проверки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 03.03.2026
В Томске завели уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта

В Томске завели дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта "Богашево"

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramАэропорт Томска после реконструкции
Аэропорт Томска после реконструкции - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Аэропорт Томска после реконструкции
НОВОСИБИРСК, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта Томска завели по итогам прокурорской проверки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции аэропортового комплекса "Богашево", - говорится в сообщении.
Прокуроры установили, что с 2019 по 2022 год при исполнении госконтракта по реконструкции аэропортового комплекса "Богашево" из-за необоснованного увеличения стоимости контракта под видом существенного роста цен на строительные материалы произведены незаконные выплаты подрядчику.
"Ущерб федеральному бюджету составил свыше 6 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). О возможных подозреваемых пока не сообщается.
