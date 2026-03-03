Рейтинг@Mail.ru
17:18 03.03.2026
Преступное сообщество "Махонинские"* внесли в перечень террористов
Преступное сообщество "Махонинские"* внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:18:00+03:00
2026-03-03T17:18:00+03:00
россия
челябинск
каслинский район
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
челябинск
каслинский район
россия, челябинск, каслинский район, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Челябинск, Каслинский район, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Преступное сообщество "Махонинские"* внесли в перечень террористов

Преступное сообщество "Махонинские" внесено в перечень террористов в РФ

© Фото : ФСБ РоссииЗадержание Александра Махонина
Задержание Александра Махонина - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : ФСБ России
Задержание Александра Махонина
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Преступное сообщество "Махонинские"* внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Объединение, членами которого являются: Махонин Александр Григорьевич, родившийся 22.05.1961 в городе Челябинске, Махонин Андрей Григорьевич, родившийся 26.09.1966 в городе Челябинске, Махонин Никита Юрьевич, родившийся 04.06.1997 в городе Лимассол Республики Кипр", - говорится в перечне.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Сторонника ИГ*, создавшего банду в Дагестане, осудили на 13 лет
Вчера, 14:19
Также членами объединения значатся Максим Попов, 01.07.1977 года рождения, Марина Гирь, 03.05.1973 года рождения, Татьяна Марикуца, 06.05.1980 года рождения, Александр Гирь, 27.05.1972 года рождения, Михаил Игнатов, 20.04.1982 года рождения, Алексей Найденов, 31.03.1971 года рождения, Владимир Нигматулин 15.01.1973 года рождения, Марина Махонина, 23.06.1971 года рождения, Людмила Махонина, 21.04.1964 года рождения, Никита Попов 03.09.2007 года рождения, Елена Ровенская 26.06.1976 года рождения.
В воскресенье, 1 марта, СК РФ сообщил, что один из организаторов преступного сообщества Андрей Махонин, ранее объявленный в розыск, задержан в Каслинском районе Челябинской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее обвинения были предъявлены 15 жителям региона в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, похищении человека, разбое, вымогательстве, незаконном обороте средств платежей, превышении должностных полномочий и других преступлениях.
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева внесли в перечень террористов
Вчера, 16:48
Следствие считает, что преступное сообщество было создано братьями Махониными для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, преимущественно направленных на хищение имущества жителей региона.
Второй организатор - 64-летний Александр Махонин - был задержан в октябре 2025 года. Ему также предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Жителя Хабаровска заочно осудили на 15 лет за оправдание терроризма
Вчера, 09:54
 
РоссияЧелябинскКаслинский районФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
