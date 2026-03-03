Преступное сообщество "Махонинские"* внесли в перечень террористов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Преступное сообщество "Махонинские"* внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на Преступное сообщество "Махонинские"* внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Объединение, членами которого являются: Махонин Александр Григорьевич, родившийся 22.05.1961 в городе Челябинске , Махонин Андрей Григорьевич, родившийся 26.09.1966 в городе Челябинске, Махонин Никита Юрьевич, родившийся 04.06.1997 в городе Лимассол Республики Кипр", - говорится в перечне.

Также членами объединения значатся Максим Попов, 01.07.1977 года рождения, Марина Гирь, 03.05.1973 года рождения, Татьяна Марикуца, 06.05.1980 года рождения, Александр Гирь, 27.05.1972 года рождения, Михаил Игнатов, 20.04.1982 года рождения, Алексей Найденов, 31.03.1971 года рождения, Владимир Нигматулин 15.01.1973 года рождения, Марина Махонина, 23.06.1971 года рождения, Людмила Махонина, 21.04.1964 года рождения, Никита Попов 03.09.2007 года рождения, Елена Ровенская 26.06.1976 года рождения.

Ранее обвинения были предъявлены 15 жителям региона в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, похищении человека, разбое, вымогательстве, незаконном обороте средств платежей, превышении должностных полномочий и других преступлениях.

Следствие считает, что преступное сообщество было создано братьями Махониными для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, преимущественно направленных на хищение имущества жителей региона.

Второй организатор - 64-летний Александр Махонин - был задержан в октябре 2025 года. Ему также предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга , запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.