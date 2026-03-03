https://ria.ru/20260303/telefon-2078172785.html
В московском метро у пассажирки вырвали телефон из рук
В московском метро у пассажирки вырвали телефон из рук
Парень выхватил телефон у пассажирки в поезде в московском метро, его задержали на другой станции, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 03.03.2026
В московском метро у пассажирки вырвали телефон из рук
В Москве задержали подозреваемого в похищении телефона у пассажирки метро