В московском метро у пассажирки вырвали телефон из рук
13:27 03.03.2026
В московском метро у пассажирки вырвали телефон из рук
В московском метро у пассажирки вырвали телефон из рук - РИА Новости, 03.03.2026
В московском метро у пассажирки вырвали телефон из рук
Парень выхватил телефон у пассажирки в поезде в московском метро, его задержали на другой станции, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 03.03.2026
2026
происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В московском метро у пассажирки вырвали телефон из рук

В Москве задержали подозреваемого в похищении телефона у пассажирки метро

Парень выхватил телефон у пассажирки в поезде в московском метро
Парень выхватил телефон у пассажирки в поезде в московском метро - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Главное управление МВД России по г. Москве
Парень выхватил телефон у пассажирки в поезде в московском метро
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Парень выхватил телефон у пассажирки в поезде в московском метро, его задержали на другой станции, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Предварительно установлено, что на станции "Петровский парк" злоумышленник в вагоне поезда вырвал мобильный телефон из рук пассажирки, после чего выбежал и скрылся", - говорится в сообщении.
Полицейские в течение нескольких часов установили и задержали злоумышленника на станции метро "Пушкинская". Им оказался 18-летний житель Подмосковья. Похищенное изъято и будет возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мужчина повалил девушку на платформу на станции Новаторская в столичном метро, пытаясь выхватить ее телефон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Москве мужчина повалил девушку на платформу, пытаясь украсть ее телефон
20 февраля, 12:36
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
