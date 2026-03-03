https://ria.ru/20260303/tel-aviv-2078149585.html
В Тель-Авиве прогремели взрывы от работы ПВО
В Тель-Авиве прогремели взрывы от работы ПВО
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы предположительно от работы... РИА Новости, 03.03.2026
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
сша
тель-авив
израиль
сша
