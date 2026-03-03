Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве прогремели взрывы от работы ПВО
12:19 03.03.2026 (обновлено: 12:28 03.03.2026)
В Тель-Авиве прогремели взрывы от работы ПВО
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы предположительно от работы...
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
сша
тель-авив
израиль
сша
тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, израиль, сша
Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Израиль, США
© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы предположительно от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля.
Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
