СМИ: стрелявший в Техасе был в футболке с дизайном, похожим на флаг Ирана
10:39 03.03.2026 (обновлено: 13:20 03.03.2026)
СМИ: стрелявший в Техасе был в футболке с дизайном, похожим на флаг Ирана
СМИ: стрелявший в Техасе был в футболке с дизайном, похожим на флаг Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
СМИ: стрелявший в Техасе был в футболке с дизайном, похожим на флаг Ирана
Подозреваемый в стрельбе в техасском Остине Ндиага Диагне был в футболке с дизайном, похожим на флаг Ирана, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 03.03.2026
СМИ: стрелявший в Техасе был в футболке с дизайном, похожим на флаг Ирана

CBS: Стрелявший в баре в Техасе был в футболке с похожим на флаг Ирана дизайном

© REUTERS / Obtained by ReutersФутболка подозреваемого в стрельбе в техасском Остине Ндиага Диагне
Футболка подозреваемого в стрельбе в техасском Остине Ндиага Диагне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Obtained by Reuters
Футболка подозреваемого в стрельбе в техасском Остине Ндиага Диагне
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в техасском Остине Ндиага Диагне был в футболке с дизайном, похожим на флаг Ирана, сообщает телеканал CBS.
"CBS получил фотографию, на которой стрелявший одет в футболку с дизайном, похожим на иранский флаг", - говорится в публикации.
Мужчина открыл огонь в баре Buford's Backyard Beer Garden в Техасе ранним утром воскресенья. Он убил двух и ранил 14 человек. В момент стрельбы на нем была кофта с надписью Property of Allah ("Собственность Аллаха").
По данным Washington Post, следствие рассматривает и версию, что Диагне совершил нападение из-за ударов США и Израиля по Ирану.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе
