СМИ: стрелявший в Техасе был в футболке с дизайном, похожим на флаг Ирана
Подозреваемый в стрельбе в техасском Остине Ндиага Диагне был в футболке с дизайном, похожим на флаг Ирана, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:39:00+03:00
в мире
