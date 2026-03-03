Рейтинг@Mail.ru
На западе Тегерана вспыхнул пожар после ударов США и Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
19:17 03.03.2026
На западе Тегерана вспыхнул пожар после ударов США и Израиля
Пожар на западе Тегерана произошел после ударов США и Израиля по иранской столице, передает иранское агентство ISNA. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
тегеран (город)
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
сша
израиль
На западе Тегерана вспыхнул пожар после ударов США и Израиля

ISNA: на западе Тегерана вспыхнул пожар после ударов США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара по Тегерану
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара по Тегерану. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Пожар на западе Тегерана произошел после ударов США и Израиля по иранской столице, передает иранское агентство ISNA.
"Пожар произошел на западе Тегерана после авиаударов США и Израиля", - говорится в сообщении.
