ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Пожар на западе Тегерана произошел после ударов США и Израиля по иранской столице, передает иранское агентство ISNA.
https://ria.ru/20260303/tegeran-2078291246.html
На западе Тегерана вспыхнул пожар после ударов США и Израиля
На западе Тегерана вспыхнул пожар после ударов США и Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
На западе Тегерана вспыхнул пожар после ударов США и Израиля
Пожар на западе Тегерана произошел после ударов США и Израиля по иранской столице, передает иранское агентство ISNA. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:17:00+03:00
2026-03-03T19:17:00+03:00
2026-03-03T19:17:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_587be20a02b7c0d16d949297d8dc3244.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078289852.html
тегеран (город)
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_0c721f75c7bfce4c141c60369c17f5fd.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
На западе Тегерана вспыхнул пожар после ударов США и Израиля
ISNA: на западе Тегерана вспыхнул пожар после ударов США и Израиля
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара по Тегерану
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара по Тегерану. Архивное фото