Рейтинг@Mail.ru
На северо-западе Тегерана прогремели взрывы в районе торгового центра - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 03.03.2026 (обновлено: 17:43 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/tegeran-2078258803.html
На северо-западе Тегерана прогремели взрывы в районе торгового центра
На северо-западе Тегерана прогремели взрывы в районе торгового центра - РИА Новости, 03.03.2026
На северо-западе Тегерана прогремели взрывы в районе торгового центра
Взрывы произошли в районе озера Читгар и торгового центра Iran Mall на северо-западе Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:30:00+03:00
2026-03-03T17:43:00+03:00
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
израиль
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078269356_133:0:1177:587_1920x0_80_0_0_2c073384835767912d69a646b326508e.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
тегеран (город)
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078269356_394:0:1177:587_1920x0_80_0_0_fff0f531ee0b6c35461759ee7edb942b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, израиль, иран
Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Израиль, Иран
На северо-западе Тегерана прогремели взрывы в районе торгового центра

В районе торгового центра Iran Mall на северо-западе Тегерана прогремели взрывы

© РИА НовостиВзрыв в районе ТЦ на северо-западе Тегерана
Взрыв в районе ТЦ на северо-западе Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости
Взрыв в районе ТЦ на северо-западе Тегерана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Взрывы произошли в районе озера Читгар и торгового центра Iran Mall на северо-западе Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.
Над местом предполагаемой атаки поднимается густой дым.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
Тегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАИзраильИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала