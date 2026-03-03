https://ria.ru/20260303/tegeran-2078258803.html
На северо-западе Тегерана прогремели взрывы в районе торгового центра
Взрывы произошли в районе озера Читгар и торгового центра Iran Mall на северо-западе Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:30:00+03:00
2026-03-03T17:30:00+03:00
2026-03-03T17:43:00+03:00
На северо-западе Тегерана прогремели взрывы в районе торгового центра
