Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 03.03.2026 (обновлено: 17:16 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/tegeran-2078244490.html
В Тегеране прогремела серия взрывов
В Тегеране прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.03.2026
В Тегеране прогремела серия взрывов
Серия новых взрывов произошла в Тегеране, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:49:00+03:00
2026-03-03T17:16:00+03:00
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077931941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e616bf961599cfb5a3734a2a40755fe.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078236081.html
сша
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077931941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53babcb2db0054a2fc9e30b1b0180a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город), в мире
США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город), В мире
В Тегеране прогремела серия взрывов

Tasnim: в Тегеране прогремели новые взрывы

© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Серия новых взрывов произошла в Тегеране, передает иранское агентство Tasnim.
"Прямо сейчас раздалось несколько взрывов в Тегеране", - написало агентство.
Подробностей оно не привело.
Позже телеканал SNN сообщил, что в Тегеране работает ПВО, а несколько районов города подверглись атаке США и Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Акция в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран не видит пользы в новых переговорах, заявил постпред при ООН
Вчера, 16:33
 
СШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала