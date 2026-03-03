https://ria.ru/20260303/tegeran-2078244490.html
В Тегеране прогремела серия взрывов
Серия новых взрывов произошла в Тегеране, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
В Тегеране прогремела серия взрывов
