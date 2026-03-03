https://ria.ru/20260303/tegeran-2078053561.html
США и Израиль снова атакуют Тегеран, пишут СМИ
США и Израиль снова атакуют Тегеран, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
США и Израиль снова атакуют Тегеран, пишут СМИ
США и Израиль продолжают после небольшого перерыва атаковать Тегеран с самолетов, слышны взрывы в разных точках Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:51:00+03:00
2026-03-03T00:51:00+03:00
2026-03-03T01:31:00+03:00
в мире
сша
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077938943_41:19:1036:579_1920x0_80_0_0_278fd77e0c5255e3c050050fde52f0f5.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077938943_122:0:917:596_1920x0_80_0_0_b66346afbe82f870bf9447059e14b0bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль снова атакуют Тегеран, пишут СМИ
Tasnim: США и Израиль снова наносят авиаудары по Тегерану