Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль снова атакуют Тегеран, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 03.03.2026 (обновлено: 01:31 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/tegeran-2078053561.html
США и Израиль снова атакуют Тегеран, пишут СМИ
США и Израиль снова атакуют Тегеран, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
США и Израиль снова атакуют Тегеран, пишут СМИ
США и Израиль продолжают после небольшого перерыва атаковать Тегеран с самолетов, слышны взрывы в разных точках Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:51:00+03:00
2026-03-03T01:31:00+03:00
в мире
сша
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077938943_41:19:1036:579_1920x0_80_0_0_278fd77e0c5255e3c050050fde52f0f5.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077938943_122:0:917:596_1920x0_80_0_0_b66346afbe82f870bf9447059e14b0bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль снова атакуют Тегеран, пишут СМИ

Tasnim: США и Израиль снова наносят авиаудары по Тегерану

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. США и Израиль продолжают после небольшого перерыва атаковать Тегеран с самолетов, слышны взрывы в разных точках Тегерана, передает иранское агентство Tasnim.
"После нескольких минут перерыва США и Израиль продолжали нанесение авиаударов с помощью самолетов. Сейчас доносятся звуки нескольких взрывов", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреСШАИзраильТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала