США и Израиль могли ударить по зданию парламента в Тегеране, пишут СМИ

"Поступают сообщения, что авиаудару подверглось здание иранского парламента", — говорится в сообщении.

Как позднее сообщило агентство, нынешнее здание иранского парламента удару не подверглось, под обстрелом оказалось здание, где располагался до исламской революции 1979 года иранский сенат.