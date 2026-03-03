Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль могли ударить по зданию парламента в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 03.03.2026 (обновлено: 00:42 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/tegeran-2078050080.html
США и Израиль могли ударить по зданию парламента в Тегеране, пишут СМИ
США и Израиль могли ударить по зданию парламента в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
США и Израиль могли ударить по зданию парламента в Тегеране, пишут СМИ
Под авиаудар США и Израиля могло попасть здание парламента Ирана, передает агентство Fars. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:09:00+03:00
2026-03-03T00:42:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
парламент ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077931941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e616bf961599cfb5a3734a2a40755fe.jpg
https://ria.ru/20260303/rubio-2078050252.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077966592.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
тегеран (город)
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077931941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53babcb2db0054a2fc9e30b1b0180a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, парламент ирана
В мире, Тегеран (город), США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Парламент Ирана
США и Израиль могли ударить по зданию парламента в Тегеране, пишут СМИ

Fars: в Тегеране под удар Израиля и США могло попасть здание парламента Ирана

© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Под авиаудар США и Израиля могло попасть здание парламента Ирана, передает агентство Fars.
"Поступают сообщения, что авиаудару подверглось здание иранского парламента", — говорится в сообщении.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио
00:12
Также добавляется, что в нескольких районах Тегерана прогремели взрывы.
Как позднее сообщило агентство, нынешнее здание иранского парламента удару не подверглось, под обстрелом оказалось здание, где располагался до исламской революции 1979 года иранский сенат.
Ранее в ночь на вторник местные СМИ передавали, что США и Израиль наносят авиаудары по центральным, южным и восточным районам иранской столицы.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
Вчера, 18:05

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреТегеран (город)СШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаПарламент Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала