США и Израиль могли ударить по зданию парламента в Тегеране, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Под авиаудар США и Израиля могло попасть здание парламента Ирана, передает агентство Fars.
"Поступают сообщения, что авиаудару подверглось здание иранского парламента", — говорится в сообщении.
Также добавляется, что в нескольких районах Тегерана прогремели взрывы.
Как позднее сообщило агентство, нынешнее здание иранского парламента удару не подверглось, под обстрелом оказалось здание, где располагался до исламской революции 1979 года иранский сенат.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
