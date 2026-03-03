В Тбилиси вспыхнул мощный пожар в здании банка

ТБИЛИСИ, 3 мар - РИА Новости. В Тбилиси произошёл пожар в головном офисе "Liberty Bank" на проспекте Чавчавадзе — возгорание возникло в шахте лифта здания, никто не пострадал, заявил начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.

Судя видео, распространенном в соцсетях, вся шахта вспомогательного лифта, находящаяся в торце многоэтажного здания, была охвачена огнем.

На месте были мобилизованы 20 пожарно-спасательных бригад. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь, благодаря чему он не распространился на внутренние помещения офиса.

"Возгорание произошло в шахте грузового лифта. К счастью, пострадавших нет. Пожар успешно ликвидирован", — заявил Мгебришвили.