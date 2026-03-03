Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси вспыхнул мощный пожар в здании банка - РИА Новости, 03.03.2026
07:49 03.03.2026
В Тбилиси вспыхнул мощный пожар в здании банка
В Тбилиси вспыхнул мощный пожар в здании банка - РИА Новости, 03.03.2026
В Тбилиси вспыхнул мощный пожар в здании банка
В Тбилиси произошёл пожар в головном офисе "Liberty Bank" на проспекте Чавчавадзе — возгорание возникло в шахте лифта здания, никто не пострадал, заявил... РИА Новости, 03.03.2026
2026
в мире, тбилиси
В мире, Тбилиси
В Тбилиси вспыхнул мощный пожар в здании банка

В Тбилиси вспыхнул мощный пожар в головном офисе "Liberty Bank"

Пожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 3 мар - РИА Новости. В Тбилиси произошёл пожар в головном офисе "Liberty Bank" на проспекте Чавчавадзе — возгорание возникло в шахте лифта здания, никто не пострадал, заявил начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
Судя видео, распространенном в соцсетях, вся шахта вспомогательного лифта, находящаяся в торце многоэтажного здания, была охвачена огнем.
На месте были мобилизованы 20 пожарно-спасательных бригад. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь, благодаря чему он не распространился на внутренние помещения офиса.
"Возгорание произошло в шахте грузового лифта. К счастью, пострадавших нет. Пожар успешно ликвидирован", — заявил Мгебришвили.
В заявлении самого банка написано, что “функционированию банка ничего не угрожает, процесс обслуживания клиентов продолжится в штатном режиме".
