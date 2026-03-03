https://ria.ru/20260303/tasnim-2078131914.html
Не менее 14 учителей погибли при ударе США и Израиля по школе в Иране
Не менее 14 учителей погибли при ударе США и Израиля по школе в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
Не менее 14 учителей погибли при ударе США и Израиля по школе в Иране
Не менее 14 преподавателей и сотрудников школы в иранском Минабе, попавшей под удар США и Израиля, погибли, сообщило иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:26:00+03:00
2026-03-03T11:26:00+03:00
2026-03-03T11:33:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddcc68e880a7c8d9998b88047a52e76b.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078055297.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_389614892ddc298cb816e438e57dcc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи
Не менее 14 учителей погибли при ударе США и Израиля по школе в Иране
Tasnim: не менее 14 учителей погибли при ударе США и Израиля по школе в Иране