Таиланд продлит визы туристам, застрявшим в стране

БАНГКОК, 3 мар – РИА Новости. Таиланд освобождает иностранных граждан, застрявших в стране в связи с военными действиями на Ближнем Востоке, от штрафов за нахождение в стране сверх разрешенного визой, говорится в приказе командования иммиграционной полиции Таиланда, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Приказ выпущен 2 марта и подписан заместителем главного комиссара (командующего) иммиграционной полицией генерал-майором Тханитом Тхаиватчараматом.

"Настоящим предписывается первому управлению иммиграционной полиции ( Бангкок ), провинциальным управлениям иммиграционной полиции и наземным контрольно-пропускным пунктам "Чиангсен" и "Бетонг" (самый северный и самый южный пограничные КПП Таиланда – ред.) не взимать при выезде из Таиланда штрафы за нахождение на территории Королевства Таиланд сверх разрешенного периода пребывания, определенного визой или безвизовым въездом, с лиц иностранного гражданства, разрешенный период пребывания которых в Таиланде истек 28 февраля или позже и которые не смогли вылететь из Таиланда в связи с отменой авиарейсов из-за ситуации в регионе Ближнего Востока", - говорится в приказе.

Тем же приказом командование иммиграционной полиции Таиланда дает полномочия перечисленным в приказе управлениям иммиграционной полиции продлевать разрешенное пребывание иностранцев, не имеющих возможности вылететь из страны своими оплаченными рейсами, на 30 дней при наличии письменного подтверждения статуса иностранного гражданина, как не имеющего возможности вылететь из Таиланда, письмом посольства или консульского учреждения страны его гражданства.

"В случае невозможности предоставления сотрудникам иммиграционной полиции письма посольства или консульского учреждения, сотрудники иммиграционной полиции уполномоченных управлений составляют вместе с иностранным гражданином протокол о причинах необходимости продления его пребывания в Таиланде по форме, приложенной к настоящему приказу", - говорится в приказе.

Документ также уточняет, что протокол направляется вместе с заявлением иностранного гражданина на рассмотрение уполномоченным инстанциям, на которое отводится не более 15 дней с момента подачи заявления, в течение которых принимается окончательное решение о продлении или непродлении разрешения.