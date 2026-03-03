Рейтинг@Mail.ru
Таиланд продлит визы туристам, застрявшим в стране - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 03.03.2026 (обновлено: 14:16 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/tailand-2078185096.html
Таиланд продлит визы туристам, застрявшим в стране
Таиланд продлит визы туристам, застрявшим в стране - РИА Новости, 03.03.2026
Таиланд продлит визы туристам, застрявшим в стране
Таиланд освобождает иностранных граждан, застрявших в стране в связи с военными действиями на Ближнем Востоке, от штрафов за нахождение в стране сверх... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:02:00+03:00
2026-03-03T14:16:00+03:00
таиланд
бангкок
в мире
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:103:1979:1216_1920x0_80_0_0_2bd251eb2b501aa01254034e9de256ed.jpg
https://ria.ru/20260303/turist-2078117849.html
https://ria.ru/20260303/turizm-2078060797.html
https://ria.ru/20260303/pattajja-2078147380.html
таиланд
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_111:0:1870:1319_1920x0_80_0_0_b1d4d3f440905241d5272447c8f8bf15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, бангкок, в мире, туризм
Таиланд, Бангкок, В мире, Туризм
Таиланд продлит визы туристам, застрявшим в стране

РИА Новости: Таиланд продлит визы туристам, застрявшим в стране

© РИА Новости / Валентин Чебунин | Перейти в медиабанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в медиабанк
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 3 мар – РИА Новости. Таиланд освобождает иностранных граждан, застрявших в стране в связи с военными действиями на Ближнем Востоке, от штрафов за нахождение в стране сверх разрешенного визой, говорится в приказе командования иммиграционной полиции Таиланда, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Приказ выпущен 2 марта и подписан заместителем главного комиссара (командующего) иммиграционной полицией генерал-майором Тханитом Тхаиватчараматом.
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российский турист рассказал, как выбирался из Израиля
Вчера, 10:39
"Настоящим предписывается первому управлению иммиграционной полиции (Бангкок), провинциальным управлениям иммиграционной полиции и наземным контрольно-пропускным пунктам "Чиангсен" и "Бетонг" (самый северный и самый южный пограничные КПП Таиланда – ред.) не взимать при выезде из Таиланда штрафы за нахождение на территории Королевства Таиланд сверх разрешенного периода пребывания, определенного визой или безвизовым въездом, с лиц иностранного гражданства, разрешенный период пребывания которых в Таиланде истек 28 февраля или позже и которые не смогли вылететь из Таиланда в связи с отменой авиарейсов из-за ситуации в регионе Ближнего Востока", - говорится в приказе.
Тем же приказом командование иммиграционной полиции Таиланда дает полномочия перечисленным в приказе управлениям иммиграционной полиции продлевать разрешенное пребывание иностранцев, не имеющих возможности вылететь из страны своими оплаченными рейсами, на 30 дней при наличии письменного подтверждения статуса иностранного гражданина, как не имеющего возможности вылететь из Таиланда, письмом посольства или консульского учреждения страны его гражданства.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
Вчера, 02:35
"В случае невозможности предоставления сотрудникам иммиграционной полиции письма посольства или консульского учреждения, сотрудники иммиграционной полиции уполномоченных управлений составляют вместе с иностранным гражданином протокол о причинах необходимости продления его пребывания в Таиланде по форме, приложенной к настоящему приказу", - говорится в приказе.
Документ также уточняет, что протокол направляется вместе с заявлением иностранного гражданина на рассмотрение уполномоченным инстанциям, на которое отводится не более 15 дней с момента подачи заявления, в течение которых принимается окончательное решение о продлении или непродлении разрешения.
Приказ предусматривает также усиление контроля за иностранными гражданами, обращающимися в органы иммиграционной полиции для продления пребывания в стране и повышение бдительности в отношении иностранцев, способных использовать полученное продление сроков пребывания в Таиланде для осуществления противозаконной и преступной деятельности на территории королевства.
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Таиланде россиянка попала под гидроцикл, которым управлял пьяный индиец
Вчера, 12:10
 
ТаиландБангкокВ миреТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала