В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО
14:31 03.03.2026
В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО
В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к десяти годам колонии мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО в городском парке Батайска, сообщает СУСК России по региону.
"Приговором суда Гусейнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По информации следствия, произошел 3 сентября 2023 года в городском парке Батайска Араз Гусейнов, используя малозначительный повод, начал конфликт с участником спецоперации. Во время ссоры он напал на него и произвел множественные выстрелы.
Как уточняет прокуратура Ростовской области, фигурант был в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил в участника СВО с близкого расстояния не менее 14 раз. Потерпевший не умер благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.
Гусейнова задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений. В ходе предварительного следствия Гусейнов свою вину не признал.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО
