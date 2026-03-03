В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к десяти годам колонии мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО в городском парке Батайска, сообщает СУСК России по региону.

"Приговором суда Гусейнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По информации следствия, произошел 3 сентября 2023 года в городском парке Батайска Араз Гусейнов, используя малозначительный повод, начал конфликт с участником спецоперации. Во время ссоры он напал на него и произвел множественные выстрелы.

Как уточняет прокуратура Ростовской области , фигурант был в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил в участника СВО с близкого расстояния не менее 14 раз. Потерпевший не умер благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.