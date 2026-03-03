https://ria.ru/20260303/svo-2078197110.html
В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО
В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО - РИА Новости, 03.03.2026
В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО
Суд в Ростовской области приговорил к десяти годам колонии мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО в городском парке Батайска, сообщает СУСК России по...
В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО
Жителя Ростовской области осудили на 10 лет за попытку застрелить участника СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к десяти годам колонии мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО в городском парке Батайска, сообщает СУСК России по региону.
"Приговором суда Гусейнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По информации следствия, произошел 3 сентября 2023 года в городском парке Батайска
Араз Гусейнов, используя малозначительный повод, начал конфликт с участником спецоперации. Во время ссоры он напал на него и произвел множественные выстрелы.
Как уточняет прокуратура Ростовской области
, фигурант был в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил в участника СВО с близкого расстояния не менее 14 раз. Потерпевший не умер благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.
Гусейнова задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений. В ходе предварительного следствия Гусейнов свою вину не признал.