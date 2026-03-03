https://ria.ru/20260303/svo-2078146123.html
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 03.03.2026
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных, боевую бронемашину и три авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2026
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
