ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 03.03.2026 (обновлено: 12:11 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/svo-2078146123.html
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 03.03.2026
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных, боевую бронемашину и три авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в Минобороны РФ.
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных, боевую бронемашину и три авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«

"Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха и Малокатериновка Запорожской области.
