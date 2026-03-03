Почему ясновидящая Ванга не изменила собственную судьбу?

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. К ней приезжали посетители со всего мира. Миллионы людей верили каждому ее слову. Она предсказывала будущее целых стран — но собственная жизнь оказалась цепью трагедий, которых она не смогла избежать. Или не захотела?

Девочка, которой не спешили давать имя

Вангелия Пандева Гуштерова (урожденная Сурчева) родилась 31 января 1911-го. Историки до сих пор спорят о точном месте ее рождения — Струмица в Северной Македонии или болгарский Петрич.

Девочка появилась на свет слабой и хрупкой, родители сомневались в ее выживании. Первый крик малышка издала только через два месяца. Тогда ей дали имя Вангелия — "благая весть".

Мать девочки умерла, когда той было всего три года. Отец ушел на фронт, оставив ребенка соседке. Вернувшись, он женился повторно и перевез дочь в Ново-Село. Мачеха относилась к падчерице холодно, используя девочку как бесплатную рабочую силу.

Две версии одной трагедии

© Pixabay / skeeze Смерч © Pixabay / skeeze Смерч

В 12 лет случилось событие, перевернувшее всю жизнь Вангелии. Существует две версии произошедшего.

Первая — общеизвестная: девочку унес смерч с пастбища. Когда ее нашли, глаза были забиты песком. Денег на операцию у семьи не оказалось. Через четыре года Ванга окончательно потеряла зрение.

Вторая версия — страшная. Болгарская журналистка Святослава Тодоркова провела расследование и выяснила в метеослужбе: никаких торнадо в районе Ново-Села в те годы не фиксировалось. Зато в полицейских архивах нашелся рапорт 1923-го: на окраине деревни обнаружили изнасилованную девочку с поврежденными глазами.

Эту версию косвенно подтверждает тот факт, что Ванга оказалась бесплодной. Невозможность иметь детей стала главной трагедией ее жизни.

Дар, который пришел во сне

После трагедии судьба забросила девочку в Дом слепых в Сербии. Через три года мачеха умерла при родах, и Вангелия вернулась домой — ухаживать за отцом и младшими братьями и сестрами.

Семья жила в нищете. Девушка шила одежду и обменивала ее на продукты, получала социальное пособие. А в начале 40-х по округе поползли слухи: слепая Вангелия обрела способность видеть будущее.

По словам самой провидицы, во сне к ней явился Иоанн Златоуст и сообщил, что отныне ей открыто грядущее. Поначалу женщина боялась рассказывать о видениях — опасалась, что ее сочтут сумасшедшей или колдуньей. Но когда впала в транс и предсказала начало Второй мировой войны, страх отступил.

Ванга в молодости Ванга в молодости

Началось с бесед с родственниками солдат — люди спрашивали, вернутся ли их близкие с фронта живыми. Постепенно молва о болгарской ясновидящей разошлась по миру.

Метод работы был необычен: каждый человек должен был положить перед сном под подушку кусочек сахара. Ванга делала предсказания по сахару, якобы напитавшемуся энергией вопрошающего.

Скептики и их аргументы

Не все верили в дар Ванги. Особенно скептичны были советские следователи. Генерал-лейтенант милиции Александр Гуров заявлял : "Не помню ни одного случая, чтобы она раскрыла преступление, нашла без вести пропавшего, хотя к ней много обращались органы правопорядка. Среди ученых есть устойчивая точка зрения, что это шарлатанство, в большей мере ориентированное на добывание денег".

Психиатры объясняли ее состояние болезнью. Доктор Михаил Буянов отмечал : "Всем истерикам на земле свойственны не только припадки, но и неудержимое фантазирование, стремление привлечь к себе внимание, приписать могущественные способности".

Многие вспоминали, что у Ванги случались припадки, во время которых она выдавала наиболее точные предсказания — иногда нечеловеческим голосом. Для одних это было доказательством дара. Для других — симптомом расстройства.

Муж, которого не спасла

История знакомства Ванги с единственным мужем окутана противоречиями.

По одной версии, Димитр Гуштеров из села Крынджилица пришел к ней на сеанс, чтобы узнать, кто убил его брата. Через неделю он расстался с невестой и сделал предложение провидице.

По другой версии, озвученной охранником Ванги Петром Костадиновым, все было иначе: "Ванга собирала милостыню перед церковью. Когда будущий муж нашел ее на паперти, она сразу сказала: "У нас с тобой будет семья, двое детей — мальчик и девочка'".

Незадолго до свадьбы Димитр признался родственникам, что Вангелия вынудила его жениться. Ясновидящую многие побаивались, и мужчина решил не противиться.

Димитру тяжело давались бесконечные очереди страждущих. Он начал искать утешение в алкоголе и в 42 года (по другим данным — в 37 лет) скончался от цирроза печени.

Своих детей в браке так и не появилось. Однако позже в жизни Ванги все же возникли "обещанные" мальчик и девочка — Димитр и Виолетта, которых ясновидящая усыновила и воспитала как родных.

Предсказание собственной смерти

В июле 1996-го Ванга предсказала, что уйдет из жизни через месяц. Попросила не скорбеть.