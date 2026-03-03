Рейтинг@Mail.ru
17:23 03.03.2026
Суд изъял имущество экс-замглавы администрации Ставрополя
Суд изъял имущество экс-замглавы администрации Ставрополя
2026-03-03T17:23:00+03:00
2026-03-03T17:23:00+03:00
происшествия
ставрополь
ставропольский край
происшествия, ставрополь, ставропольский край
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край
Суд изъял имущество экс-замглавы администрации Ставрополя

Суд изъял имущество экс-замглавы администрации Ставрополя на 20 млн руб

ПЯТИГОРСК, 3 мар – РИА Новости. Суд изъял имущество экс-заместителя главы администрации города Ставрополя Дениса Кравченко стоимостью около 20 миллионов рублей, сообщила прокуратура Ставропольского края.
"Установлено, что бывший заместитель главы администрации города Ставрополя Денис Кравченко в период муниципальной службы приобрел три квартиры, три автомобиля иностранного производства, гараж и машино-место общей стоимостью около 20 миллионов рублей... В связи с этим прокурор региона направил в суд исковое заявление об обращении в доход государства имущества, законность происхождения которого не подтверждена. Решением Ленинского районного суда города Ставрополя требования надзорного ведомства удовлетворены", – говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость имущества, частично оформленного на его родственников, значительно превышала законные доходы Кравченко.
Ранее прокуратура в судебном порядке добилась увольнения Дениса Кравченко в связи с утратой доверия.
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы МВД Дагестана
27 февраля, 09:21
