https://ria.ru/20260303/sud-2078255889.html
Суд изъял имущество экс-замглавы администрации Ставрополя
Суд изъял имущество экс-замглавы администрации Ставрополя - РИА Новости, 03.03.2026
Суд изъял имущество экс-замглавы администрации Ставрополя
Суд изъял имущество экс-заместителя главы администрации города Ставрополя Дениса Кравченко стоимостью около 20 миллионов рублей, сообщила прокуратура... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:23:00+03:00
2026-03-03T17:23:00+03:00
2026-03-03T17:23:00+03:00
происшествия
ставрополь
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260227/genprokuratura-2077053327.html
ставрополь
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, ставропольский край
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край
Суд изъял имущество экс-замглавы администрации Ставрополя
Суд изъял имущество экс-замглавы администрации Ставрополя на 20 млн руб
ПЯТИГОРСК, 3 мар – РИА Новости. Суд изъял имущество экс-заместителя главы администрации города Ставрополя Дениса Кравченко стоимостью около 20 миллионов рублей, сообщила прокуратура Ставропольского края.
"Установлено, что бывший заместитель главы администрации города Ставрополя
Денис Кравченко в период муниципальной службы приобрел три квартиры, три автомобиля иностранного производства, гараж и машино-место общей стоимостью около 20 миллионов рублей... В связи с этим прокурор региона направил в суд исковое заявление об обращении в доход государства имущества, законность происхождения которого не подтверждена. Решением Ленинского районного суда города Ставрополя требования надзорного ведомства удовлетворены", – говорится в сообщении
.
Отмечается, что стоимость имущества, частично оформленного на его родственников, значительно превышала законные доходы Кравченко.
Ранее прокуратура в судебном порядке добилась увольнения Дениса Кравченко в связи с утратой доверия.