Суд отложил рассмотрение дела Смольянинова*

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы отложил на 13 марта рассмотрение заочного дела актера Артура Смольянинова*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Судебное заседание назначено на 13 марта в 10.30.

Как уточнили в суде, во вторник заседание не состоялось, так как судья удалилась в совещательную комнату для постановления приговора по другому уголовному делу.

Смольянинов* обвиняется по пп. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).

По версии следствия, в период с декабря 2022 по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"**, находясь за пределами РФ, сняли видео с высказываниями актера, в которых он сообщил заведомо ложную информацию о деятельности российской армии. В январе 2023 года запись интервью была размещена в открытом доступе на видеохостинге.

Актер объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.