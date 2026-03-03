https://ria.ru/20260303/sud-2078253745.html
Суд отложил рассмотрение дела Смольянинова*
Суд отложил рассмотрение дела Смольянинова* - РИА Новости, 03.03.2026
Суд отложил рассмотрение дела Смольянинова*
Басманный районный суд Москвы отложил на 13 марта рассмотрение заочного дела актера Артура Смольянинова*, обвиняемого в распространении фейков о российской... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:16:00+03:00
2026-03-03T17:16:00+03:00
2026-03-03T17:16:00+03:00
происшествия
россия
артур смольянинов
россия
происшествия, россия, артур смольянинов
Происшествия, Россия, Артур Смольянинов
Суд отложил рассмотрение дела Смольянинова*
Суд отложил рассмотрение дела Смольянинова на 13 марта
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы отложил на 13 марта рассмотрение заочного дела актера Артура Смольянинова*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Судебное заседание назначено на 13 марта в 10.30.
Как уточнили в суде, во вторник заседание не состоялось, так как судья удалилась в совещательную комнату для постановления приговора по другому уголовному делу.
Смольянинов* обвиняется по пп. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).
По версии следствия, в период с декабря 2022 по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"**, находясь за пределами РФ, сняли видео с высказываниями актера, в которых он сообщил заведомо ложную информацию о деятельности российской армии. В январе 2023 года запись интервью была размещена в открытом доступе на видеохостинге.
Актер объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Издание признано в России нежелательным.