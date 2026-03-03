В Подмосковье экс-полицейского судят за подброшенные невиновному наркотики

https://ria.ru/20260303/sud-2078220222.html
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья рассматривает уголовное дело бывшего полицейского по делу о подброшенных мужчине по просьбе его жены наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, в 2014 году полицейский принял предложение женщины за взятку задержать её супруга с наркотиками. С соучастниками он без каких-либо оснований доставили потерпевшего в отдел, где у него "нашли" героин.
"В присутствии двух знакомых понятых провели личный досмотр задержанного, в ходе которого демонстративно для него поместили в его носок с левой ноги часть предварительно приисканного ими наркотического средства", - уточнили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбудили дело о наркотиках, он был арестован. Исполнители же получили от заказчицы 800 тысяч рублей.
В марте 2016 года Одинцовский суд оправдал мужчину и признал за ним право на реабилитацию, а правоохранителя впоследствии обвинили в получении взятки, незаконном хранении наркотических средств и превышении должностных полномочий. Теперь этот же суд рассматривает его дело, отметили в пресс-службе.