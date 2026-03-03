В Подмосковье экс-полицейского судят за подброшенные невиновному наркотики

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья рассматривает уголовное дело бывшего полицейского по делу о подброшенных мужчине по просьбе его жены наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2014 году полицейский принял предложение женщины за взятку задержать её супруга с наркотиками. С соучастниками он без каких-либо оснований доставили потерпевшего в отдел, где у него "нашли" героин.

"В присутствии двух знакомых понятых провели личный досмотр задержанного, в ходе которого демонстративно для него поместили в его носок с левой ноги часть предварительно приисканного ими наркотического средства", - уточнили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили дело о наркотиках, он был арестован. Исполнители же получили от заказчицы 800 тысяч рублей.