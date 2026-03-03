Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье экс-полицейского судят за подброшенные невиновному наркотики - РИА Новости, 03.03.2026
15:40 03.03.2026
В Подмосковье экс-полицейского судят за подброшенные невиновному наркотики
В Подмосковье экс-полицейского судят за подброшенные невиновному наркотики - РИА Новости, 03.03.2026
В Подмосковье экс-полицейского судят за подброшенные невиновному наркотики
Одинцовский городской суд Подмосковья рассматривает уголовное дело бывшего полицейского по делу о подброшенных мужчине по просьбе его жены наркотиках, сообщили... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье экс-полицейского судят за подброшенные невиновному наркотики

В Подмосковье спустя 10 лет судят экс-полицейского за подброшенные наркотики

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья рассматривает уголовное дело бывшего полицейского по делу о подброшенных мужчине по просьбе его жены наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, в 2014 году полицейский принял предложение женщины за взятку задержать её супруга с наркотиками. С соучастниками он без каких-либо оснований доставили потерпевшего в отдел, где у него "нашли" героин.
"В присутствии двух знакомых понятых провели личный досмотр задержанного, в ходе которого демонстративно для него поместили в его носок с левой ноги часть предварительно приисканного ими наркотического средства", - уточнили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбудили дело о наркотиках, он был арестован. Исполнители же получили от заказчицы 800 тысяч рублей.
В марте 2016 года Одинцовский суд оправдал мужчину и признал за ним право на реабилитацию, а правоохранителя впоследствии обвинили в получении взятки, незаконном хранении наркотических средств и превышении должностных полномочий. Теперь этот же суд рассматривает его дело, отметили в пресс-службе.
Происшествия
 
 
