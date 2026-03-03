https://ria.ru/20260303/sud-2078212617.html
Суд в Москве изъял 127 картин Рериха в доход государства
Измайловский суд Москвы по иску прокуратуры вновь изъял у Международного центра Рерихов 127 картин, конфискацию которых ранее отменил Мосгорсуд, передает... РИА Новости, 03.03.2026
москва
