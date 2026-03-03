Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве изъял 127 картин Рериха в доход государства - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 03.03.2026 (обновлено: 15:15 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/sud-2078212617.html
Суд в Москве изъял 127 картин Рериха в доход государства
Суд в Москве изъял 127 картин Рериха в доход государства - РИА Новости, 03.03.2026
Суд в Москве изъял 127 картин Рериха в доход государства
Измайловский суд Москвы по иску прокуратуры вновь изъял у Международного центра Рерихов 127 картин, конфискацию которых ранее отменил Мосгорсуд, передает... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:09:00+03:00
2026-03-03T15:15:00+03:00
происшествия
москва
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260219/voronovskiy-2075491245.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Суд в Москве изъял 127 картин Рериха в доход государства

Суд в Москве вновь изъял 127 картин Рериха в доход государства

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Измайловский суд Москвы по иску прокуратуры вновь изъял у Международного центра Рерихов 127 картин, конфискацию которых ранее отменил Мосгорсуд, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковое заявление прокуратуры города Москвы удовлетворить", - огласила решение судья.
Таким образом, суд передал право собственности государству на 127 картин и 145 мемориальных предметов.
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в суде - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Суд изъял в доход государства имущество Вороновского на 23 миллиарда рублей
19 февраля, 14:43
 
ПроисшествияМоскваМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала