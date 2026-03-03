Рейтинг@Mail.ru
Суд обозначил Тимуру Иванову крайний срок ознакомления с делом
11:21 03.03.2026
Суд обозначил Тимуру Иванову крайний срок ознакомления с делом
происшествия
москва
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия, москва, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы ограничил бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову до 26 марта срок ознакомления с материалами дела, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Суд ограничил Тимуру Вадимовичу срок ознакомления с материалами уголовного дела до 26 марта", - сказал собеседник агентства.
Иванов находится в СИЗО, его и предпринимателя Сергея Бородина обвиняют в получении от руководителя "ОлимпСитиСтроя" Александра Фомина трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей. Иванову также вменяют легализацию денег, незаконное хранение оружия и его переделку, вину он не признает.
В июле 2025 года суд приговорил экс-замминистра к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову
22 февраля, 06:45
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
