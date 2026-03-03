Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, сколько россиян покинули страны Персидского залива
23:00 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян покинули страны Персидского залива
В АТОР рассказали, сколько россиян покинули страны Персидского залива - РИА Новости, 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян покинули страны Персидского залива
Около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за два дня с запуска вывозных рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). РИА Новости, 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян покинули страны Персидского залива

АТОР: за два дня из Персидского залива покинули около 3,9 тысячи россиян

Туристы в аэропорту
Туристы в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за два дня с запуска вывозных рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
"За два дня страны Персидского залива покинули около 3,9 тысячи российских туристов", - сказали в ассоциации.
По оценке АТОР, 2 марта из стран Персидского залива вылетели около 1100 человек, а 3 марта - еще порядка 2800 пассажиров.
Самолет российской авиакомпании Победа
"Победа" рассказала, сколько человек летит на рейсе из Дубая в Москву
Персидский залив, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
