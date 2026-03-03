https://ria.ru/20260303/strany-2078322446.html
В АТОР рассказали, сколько россиян покинули страны Персидского залива
В АТОР рассказали, сколько россиян покинули страны Персидского залива - РИА Новости, 03.03.2026
В АТОР рассказали, сколько россиян покинули страны Персидского залива
Около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за два дня с запуска вывозных рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:00:00+03:00
2026-03-03T23:00:00+03:00
2026-03-03T23:00:00+03:00
персидский залив
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961977203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_512d395eb7d6f52648448d64067cd262.jpg
https://ria.ru/20260303/reys-2078321478.html
персидский залив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961977203_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c76127c474d9e727e40bc3fba03696c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
персидский залив, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана, в мире, россия
Персидский залив, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Россия
В АТОР рассказали, сколько россиян покинули страны Персидского залива
АТОР: за два дня из Персидского залива покинули около 3,9 тысячи россиян