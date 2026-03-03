Рейтинг@Mail.ru
США вывозят персонал из посольств на Ближнем Востоке, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078326117.html
США вывозят персонал из посольств на Ближнем Востоке, заявил Рубио
США вывозят персонал из посольств на Ближнем Востоке, заявил Рубио - РИА Новости, 03.03.2026
США вывозят персонал из посольств на Ближнем Востоке, заявил Рубио
США вывозят персонал из посольств на Ближнем Востоке после атаки на Иран, сообщил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T23:44:00+03:00
2026-03-03T23:44:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
марко рубио
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_785:441:3072:1727_1920x0_80_0_0_70a5feba02fda212539904ec6b468e9c.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078318374.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b93e200dc57c430ebe59f5ff260eb5c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, марко рубио, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Марко Рубио, Военная операция США и Израиля против Ирана
США вывозят персонал из посольств на Ближнем Востоке, заявил Рубио

Рубио: США вывозят персонал из посольств на Ближнем Востоке после атаки на Иран

© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США вывозят персонал из посольств на Ближнем Востоке после атаки на Иран, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы начали вывоз персонала из дипломатических учреждений, к примеру, из Бейрута, мы практически полностью вывезли персонал из Багдада и Эрбиля и нескольких других", - сказал Рубио журналистам после посещения конгресса для закрытой встречи с законодателями.
Рубио сообщил, что незадолго до общения с журналистами удар беспилотника привел к пожару на парковке консульства США в Дубае.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
Вчера, 22:19
 
В миреСШАИранБлижний ВостокМарко РубиоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала