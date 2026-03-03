Рейтинг@Mail.ru
23:16 03.03.2026
Сенат США проголосует по резолюции об ограничении военных полномочий Трампа
Сенат США проголосует по резолюции об ограничении военных полномочий Трампа
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Американский сенат в среду проголосует по резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана на фоне продолжающейся военной кампании Пентагона против исламской республики, говорится в совместном заявлении группы сенаторов-демократов во вторник.
"Сегодня сенаторы Тим Кейн, лидер меньшинства Чак Шумер и сенатор Адам Шифф объявили, что завтра в сенате состоится голосование по их двухпартийной резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана", - сообщается в заявлении сенаторов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США располагают огромными запасами оружия, заявил Трамп
Вчера, 20:11
Согласно тексту резолюции, с которым ознакомилось РИА Новости, документ накладывает запрет на ведение боевых действий против Ирана без прямого санкционирования со стороны конгресса. В случае отсутствия официального одобрения законодателей, президенту предписывается в течение 30 дней прекратить любое не согласованное с парламентом участие американских войск в вооруженном конфликте.
При этом документ сохраняет за Трампом право на оперативное применение силы без предварительного одобрения в исключительных случаях, а именно: для отражения немедленной угрозы или прямого нападения на Соединенные Штаты, их территории, граждан или вооруженные силы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
После ударов США и Израиля по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации президента Дональда Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп рассказал о худшем сценарии для Ирана
Вчера, 20:37
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиТим Кейн (сенатор)Дональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
