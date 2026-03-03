Сенат США проголосует по резолюции об ограничении военных полномочий Трампа

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Американский сенат в среду проголосует по резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана на фоне продолжающейся военной кампании Пентагона против исламской республики, говорится в совместном заявлении группы сенаторов-демократов во вторник.

После ударов США и Израиля по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации президента Дональда Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.