США не прибегают к помощи третьих стран для контактов с Ираном, пишут СМИ
США не прибегают к посредничеству третьих стран для контактов с Ираном на фоне американской военной операции, передает Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:46:00+03:00
2026-03-03T21:46:00+03:00
2026-03-03T21:48:00+03:00
сша
иран
израиль
США не прибегают к помощи третьих стран для контактов с Ираном, пишут СМИ
Reuters: США не прибегают к помощи третьих стран для контактов с Ираном