Рейтинг@Mail.ru
США отказались дать снаряды некоторым странам Персидского залива, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078299214.html
США отказались дать снаряды некоторым странам Персидского залива, пишут СМИ
США отказались дать снаряды некоторым странам Персидского залива, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
США отказались дать снаряды некоторым странам Персидского залива, пишут СМИ
США отказывают на просьбы некоторым странам Персидского залива поставить вооружение и снаряды для отражения продолжающихся ударов Ирана, сообщает издание Middle РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:04:00+03:00
2026-03-03T20:04:00+03:00
в мире
сша
иран
персидский залив
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078296507.html
https://ria.ru/20260303/ssha-2078295987.html
сша
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, персидский залив, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Персидский залив, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
США отказались дать снаряды некоторым странам Персидского залива, пишут СМИ

Middle East Eye: США отказались дать снаряды ряду стран Персидского залива

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США отказывают на просьбы некоторым странам Персидского залива поставить вооружение и снаряды для отражения продолжающихся ударов Ирана, сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на западного и бывшего американского чиновника.
"По меньшей мере одно государство Персидского залива, пострадавшее от атак Ирана, обращалось к американским чиновникам по поводу пополнения запасов, которые иссякли с начала атак США и Израиля на Иран, однако от него отмахнулись", - отмечает Middle East Eye со ссылкой на бывшего американского чиновника.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США призвали союзников взять на себя ведущую роль в неядерной обороне
Вчера, 19:45
Как заявил изданию западный чиновник, еще одно государство Персидского залива в ответ на просьбы США об использовании авиабаз на своей территории поинтересовалось, насколько США готовы поддерживать их системы противовоздушной обороны. Но страны региона так и останутся в ожидании, если они рассчитывают на новые поставки ракет-перехватчиков, прокомментировал Middle East Eye неназванный бывший американский чиновник.
Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Авианосная ударная группа ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Американское командование рассказало, сколько ударов нанесли США по Ирану
Вчера, 19:43
 
В миреСШАИранПерсидский заливАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала