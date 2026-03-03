США отказались дать снаряды некоторым странам Персидского залива, пишут СМИ

Как заявил изданию западный чиновник, еще одно государство Персидского залива в ответ на просьбы США об использовании авиабаз на своей территории поинтересовалось, насколько США готовы поддерживать их системы противовоздушной обороны. Но страны региона так и останутся в ожидании, если они рассчитывают на новые поставки ракет-перехватчиков, прокомментировал Middle East Eye неназванный бывший американский чиновник.