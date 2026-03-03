США отказались дать снаряды некоторым странам Персидского залива, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США отказывают на просьбы некоторым странам Персидского залива поставить вооружение и снаряды для отражения продолжающихся ударов Ирана, сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на западного и бывшего американского чиновника.
"По меньшей мере одно государство Персидского залива, пострадавшее от атак Ирана, обращалось к американским чиновникам по поводу пополнения запасов, которые иссякли с начала атак США и Израиля на Иран, однако от него отмахнулись", - отмечает Middle East Eye со ссылкой на бывшего американского чиновника.
Как заявил изданию западный чиновник, еще одно государство Персидского залива в ответ на просьбы США об использовании авиабаз на своей территории поинтересовалось, насколько США готовы поддерживать их системы противовоздушной обороны. Но страны региона так и останутся в ожидании, если они рассчитывают на новые поставки ракет-перехватчиков, прокомментировал Middle East Eye неназванный бывший американский чиновник.
Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.