03.03.2026

Командование США рассказало о целях первых 72 часов операции в Иране
19:58 03.03.2026
Командование США рассказало о целях первых 72 часов операции в Иране
Командование США рассказало о целях первых 72 часов операции в Иране
Целями США за 72 часа с начала операции в Иране стали штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), объекты противовоздушной обороны, корабли и подлодки ВМС РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:58:00+03:00
2026-03-03T19:58:00+03:00
Командование США рассказало о целях первых 72 часов операции в Иране

CENTCOM: целями США за 72 часа операции в Иране стали штабы КСИР и объекты ПВО

Флаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Целями США за 72 часа с начала операции в Иране стали штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), объекты противовоздушной обороны, корабли и подлодки ВМС Ирана, а также элементы военной инфраструктуры, следует из опубликованных во вторник данных Центрального командования ВС США (CENTCOM).
По информации командования, в операции задействовались стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, истребители F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35, беспилотники, системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, а также корабли и атомные авианосцы ВМС США.
В CENTCOM сообщили, что операция началась 28 февраля и за первые 72 часа было поражено более 1,7 тысячи целей. Приоритет отдавался объектам, представляющим "непосредственную угрозу".
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран в ближайшее время никого не пустит на ядерные объекты, считает Ульянов
Вчера, 19:29
 
