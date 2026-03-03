https://ria.ru/20260303/ssha-2078298485.html
Командование США рассказало о целях первых 72 часов операции в Иране
Командование США рассказало о целях первых 72 часов операции в Иране
Командование США рассказало о целях первых 72 часов операции в Иране
Целями США за 72 часа с начала операции в Иране стали штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), объекты противовоздушной обороны, корабли и подлодки ВМС
в мире
сша
иран
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
Командование США рассказало о целях первых 72 часов операции в Иране
CENTCOM: целями США за 72 часа операции в Иране стали штабы КСИР и объекты ПВО
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости.
Целями США за 72 часа с начала операции в Иране стали штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), объекты противовоздушной обороны, корабли и подлодки ВМС Ирана, а также элементы военной инфраструктуры, следует из опубликованных во вторник данных
Центрального командования ВС США (CENTCOM).
По информации командования, в операции задействовались стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, истребители F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35, беспилотники, системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, а также корабли и атомные авианосцы ВМС США.
В CENTCOM сообщили, что операция началась 28 февраля и за первые 72 часа было поражено более 1,7 тысячи целей. Приоритет отдавался объектам, представляющим "непосредственную угрозу".