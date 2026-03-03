Рейтинг@Mail.ru
03.03.2026

США призвали союзников взять на себя ведущую роль в неядерной обороне
19:45 03.03.2026
США призвали союзников взять на себя ведущую роль в неядерной обороне
США призвали союзников в Европе и Азии взять на себя ведущую роль в неядерной обороне, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. РИА Новости, 03.03.2026
сша, европа, азия, министерство обороны сша, нато, в мире
США, Европа, Азия, Министерство обороны США, НАТО, В мире
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США призвали союзников в Европе и Азии взять на себя ведущую роль в неядерной обороне, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
"Мы призываем наших союзников перейти к модели НАТО 3.0, при которой состоятельные европейские союзники берут на себя лидерство в вопросах конвенциональной обороны европейской части НАТО, а Южная Корея - в отношении КНДР. В обоих случаях они согласились. Хорошая новость... что этот призыв сработал", - сказал Колби в сенатском комитете по вооруженным силам.
Колби также отметил, что США ожидают, что их союзники возьмут на себя ответственность за коллективную оборону и обеспечение собственной безопасности.
Ранее в феврале Колби призвал к перезапуску НАТО в "версии 3.0" по образцу времен Холодной войны, подчеркнув необходимость усиления роли европейских союзников в обеспечении собственной обороны.
Перед этим постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США в перспективе планируют оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как обычную оборону континента европейские страны должны взять на себя.
США Европа Азия Министерство обороны США НАТО В мире
 
 
