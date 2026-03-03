https://ria.ru/20260303/ssha-2078290394.html
В Пентагоне заявили, что хотят провести глубокий анализ ядерной сферы
В Пентагоне заявили, что хотят провести глубокий анализ ядерной сферы - РИА Новости, 03.03.2026
В Пентагоне заявили, что хотят провести глубокий анализ ядерной сферы
Военное министерство США планирует провести глубокий анализ ядерной сферы в связи с ростом стратегического арсенала КНР, однако это не означает пересмотра... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:14:00+03:00
2026-03-03T19:14:00+03:00
2026-03-03T19:14:00+03:00
в мире
сша
китай
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2078048340.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Министерство обороны США
В Пентагоне заявили, что хотят провести глубокий анализ ядерной сферы
Колби: США намерены провести глубокий анализ ядерной сферы
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Военное министерство США планирует провести глубокий анализ ядерной сферы в связи с ростом стратегического арсенала КНР, однако это не означает пересмотра американской ядерной стратегии, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.
"Мы намерены провести более глубокий анализ ядерной сферы", - сказал Колби на слушаниях в сенате США
, отвечая на вопрос о действиях Пентагона
в связи с якобы наращиванием Пекином
своей военной мощи, включая ядерное оружие.
При этом чиновник сказал, что, по его мнению, большинство проблем и трудностей, связанных с американскими ядерными силами, относятся к вопросам исполнения и финансирования, и в меньшей степени к вопросам стратегии.
"Я не думаю, что мы планируем проводить какой-либо формальный обзор ядерной стратегии", - сказал Колби.