19:14 03.03.2026
В Пентагоне заявили, что хотят провести глубокий анализ ядерной сферы
В Пентагоне заявили, что хотят провести глубокий анализ ядерной сферы
В Пентагоне заявили, что хотят провести глубокий анализ ядерной сферы

Колби: США намерены провести глубокий анализ ядерной сферы

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Военное министерство США планирует провести глубокий анализ ядерной сферы в связи с ростом стратегического арсенала КНР, однако это не означает пересмотра американской ядерной стратегии, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.
"Мы намерены провести более глубокий анализ ядерной сферы", - сказал Колби на слушаниях в сенате США, отвечая на вопрос о действиях Пентагона в связи с якобы наращиванием Пекином своей военной мощи, включая ядерное оружие.
При этом чиновник сказал, что, по его мнению, большинство проблем и трудностей, связанных с американскими ядерными силами, относятся к вопросам исполнения и финансирования, и в меньшей степени к вопросам стратегии.
"Я не думаю, что мы планируем проводить какой-либо формальный обзор ядерной стратегии", - сказал Колби.
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Новая ядерная сделка США и Ирана была близко, заявил постпред
2 марта, 23:53
 
