В Пентагоне заявили, что хотят провести глубокий анализ ядерной сферы

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Военное министерство США планирует провести глубокий анализ ядерной сферы в связи с ростом стратегического арсенала КНР, однако это не означает пересмотра американской ядерной стратегии, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

При этом чиновник сказал, что, по его мнению, большинство проблем и трудностей, связанных с американскими ядерными силами, относятся к вопросам исполнения и финансирования, и в меньшей степени к вопросам стратегии.