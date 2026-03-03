Рейтинг@Mail.ru
США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078285094.html
США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте с Ираном, пишут СМИ
США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте с Ираном, пишут СМИ
США и Израиль могут столкнуться с серьезной нехваткой боеприпасов, в частности для систем перехвата ракет, во время операции против Ирана, такое мнение высказал РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:00:00+03:00
2026-03-03T19:00:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078278340.html
https://ria.ru/20260303/kitay-2078263148.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте с Ираном, пишут СМИ

CNN: США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте против Ирана

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США и Израиль могут столкнуться с серьезной нехваткой боеприпасов, в частности для систем перехвата ракет, во время операции против Ирана, такое мнение высказал телеканалу CNN военный обозреватель журнала Economist Шашанк Джоши.
Обозреватель подчеркнул, что никто не знает, сколько запасов боеприпасов для перехватчиков у каждого участника конфликта. По его словам, США и Израиль скорее всего будут максимально препятствовать военным усилиям Ирана. Джоши предположил, что американские и израильские военные будут пытаться поразить не только сами системы запуска ракет Ирана, но и цепочки поставки этих ракет.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран
Вчера, 18:36
"Мое предположение в том, что после недели этого (операции в Иране - ред.) мы можем столкнуться с очень-очень серьезными нехватками (боеприпасов - ред.), особенно в отношении дорогостоящих снарядов для систем перехвата", - сказал Джоши.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана
Вчера, 17:44
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала