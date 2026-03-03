США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте с Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США и Израиль могут столкнуться с серьезной нехваткой боеприпасов, в частности для систем перехвата ракет, во время операции против Ирана, такое мнение высказал телеканалу CNN военный обозреватель журнала Economist Шашанк Джоши.
Обозреватель подчеркнул, что никто не знает, сколько запасов боеприпасов для перехватчиков у каждого участника конфликта. По его словам, США и Израиль скорее всего будут максимально препятствовать военным усилиям Ирана. Джоши предположил, что американские и израильские военные будут пытаться поразить не только сами системы запуска ракет Ирана, но и цепочки поставки этих ракет.
"Мое предположение в том, что после недели этого (операции в Иране - ред.) мы можем столкнуться с очень-очень серьезными нехватками (боеприпасов - ред.), особенно в отношении дорогостоящих снарядов для систем перехвата", - сказал Джоши.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.